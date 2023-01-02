Siyasetin yozlaştırmadığı hiçbir kurum kalmadı

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Recep Sanal, SÖZCÜ’ye konuştu. Toplumun güvensizliğine dikkat çeken Sanal, “Siyasetin bozmadığı, yozlaştırmadığı bir kurum kalmadı. Siyasette devlet adamı yetişmediği için siyasetçiye de güven yok” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Emekli Mülkiye Başmüfettişi Recep Sanal, İçişleri Bakanlığı'nın, muhalefetteki belediyelere dönük soruşturmalarını mesleği gereği yakından izliyor. Öteden beri iktidarların, muhalif belediyelerle hesaplaşmalar içine girdiğini dile getiren Sanal, “Fakat bugünkü durum geçmiştekilerden farklı görünüyor. Yeniden yapılan İBB seçimlerinde, büyük bir farkın çıkması da halkın bu tür siyasi çekişmelerden rahatsız olduğunu ve herksin kendi görevini yapmasını istediğini gösteriyor” dedi.

Sanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmada, heyete başkanlık yapan Mülkiye Başmüfettişi F.C.'nin sağlık nedenlerini gerekçe gösterip görevden çekilmesini ise şöyle yorumladı:

“Müfettiş ‘Beni görevlendirmeyin' diyebilir. Ahlaklı bir şeydir. Hangi görevlerin kime verilip, verilmeyeceğini Teftiş Kurulu başkanı bilir. Dolayısıyla bir göreve hangi müfettişin itiraz edeceğini bilirler. Müfettiş, bir defa soruşturmaya girdikten sonra değiştirilmesi mümkün değil. Çünkü o soruşturmaya başından beri vakıf olan birisi. Diyelim ki gerçekten soruşturmanın ortalarında rahatsızlandı, o olabilir.”

GÜVEN KALMADI

Toplumun devlet yönetimindeki kişilere güvenmediğine dikkat çeken Sanal, “Siyasetin bozmadığı, yozlaştırmadığı bir kurum kalmadı. Bu, toplumun devlet adamına güveniyle alakalı bir şey. Siyasette devlet adamı yetişmediği için toplum siyasetçiye, aldığı karara güvenmiyor. Ne diyor? ‘Bunun altında mutlaka bir şey vardır” dedi.

Demokratik hukuk devletinde herkesin hukuka uyması gerektiğini ifade eden Sanal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müfettiş özel ya da genel teftiş yaptığında, hususları rapora bağlar ya savcılığa ya bakanlık teftiş kuruluna gönderir. Bunun dışında müfettişin görevinin kapsamını genişletmesi, birisinin kellesini almak için harekete geçmesi olmaz.”

“Bundan daha iyi niyetli tavır ne olabilir?”

Sanal, terör bağlantılı kişilerin belirlenmesi halinde, Bakanlıkça somut olarak ortaya konması gerektiğini vurgulayarak, “Türk devlet geleneğinde, toptancı bir suçlama, karalama yoktu” dedi.

Bir belediye başkanının, belediyede çalışan 86 bin kişinin gündelik yaşamını takip etmek zorunda olmadığını anlatan Sanal, şunları söyledi: “Burada belediyenin tavrı son derece net. ‘Suç işleyen varsa bana gönder gereğini yapayım' diyor. Bundan daha iyi niyetli tavır ne olabilir ki? Dolayısıyla bu konu hukuktan tamamıyla uzaklaşmış siyasi bir hesaplaşmaya dönüşmüş. Ben şunu anlıyorum müfettiş ne rapor verirse versin, Bakan ‘Savcılığa gönderelim. Savcı baksın' dediği an Bakan'ın görevden uzaklaştırma gerekçesi de kendiliğinden oluşmuş olacak.”

Hedefi 150 günde 150 soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açılışını yaptı. İmamoğlu, her gün yeni bir icraat yaparken, kazanmak için her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayacak bir anlayışla da rekabet ettiklerini belirtti. “Her türlü hukuksuzluğu yapmaya hazır bir rakibimiz var bizim. Biz 150 günde 150 proje diyerek canla başla icraat yapıyoruz ama rakibimiz 150 günde 150 soruşturma hedefiyle hareket ediyor” dedi.