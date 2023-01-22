Siyasiler, Kamer Genç’i, ölümünün 7’nci yıl dönümünde andı

CHP eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 7’nci yıl dönümünde başta CHP’liler olmak üzere siyasilerin paylaştığı mesajlarla anıldı.

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22 Ocak 2016’da yaşamını yitiren eski CHP eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. 23. ve 24. dönemlerde CHP’den Tunceli milletvekilliği yapan Kamer Genç'i, başta CHP'liler olmak üzere siyasiler sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarla andı.

Siyasilerin mesajları şu şekilde:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında hep O'nu buldu. Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran Kamer Genç’i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Doğruları söylemekten bir saniye bile şaşmadı. Hayatını Cumhuriyetin ve Atatürk devrimlerinin yılmaz bekçiliğine adadı. Yol arkadaşım Kamer Genç’i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: Emanetin emin ellerde. Ruhun şad olsun. #KamerGenc

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Kamer Genç, ‘Fethullah Gülen başınıza bela olacak!' derken, onlar, ‘hoca efendi bitsin bu hasret' diyordu! Zararını bu ülkenin vatandaşları ödedi. Onlar yalnızca ‘kandırıldık' diyebildi! Türk siyasetinin unutulmaz ismi, kıymetli büyüğüm Kamer Genç’i saygı ve rahmetle anıyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Laik Cumhuriyetin, Atatürkçülüğün ve demokrasinin yılmaz savunucusu, doğru bildiğinden asla geri adım atmayan, siyasetin aykırı ve korkusuz ismi, değerli abim Kamer Genç’i vefatının 7.yılında saygı ve özlemle anıyorum.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan: Cumhuriyet sevdalısı, ülke siyasetinin gülen yüzü, doğruları söylemekten çekinmeyen, milletvekilimiz, yol arkadaşımız Kamer Genç'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Mücadeleci ruhuyla hepimizin örnek aldığı dürüst ve ilkeli siyasetçi, değerli ağabeyimiz Kamer Genç’i, vefatının yıldönümünde özlemle, saygıyla ve rahmetle anıyorum.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: İnandığı doğruların peşinden sonuna kadar gitti, pes etmedi. Cumhuriyetçi, aydın, yeri doldurulamayacak bir yurtseverdi. FETÖ tehlikesine Meclis’te ilk dikkat çekenlerdendi, dinlenmedi. Sonu felaket oldu. Kamer Genç’i hiç unutmayacağız. #KamerGenç



SERGİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ YAPILDI

Kamer Genç için ayrıca Nazımiye Belediyesi ve TÜLOV işbirliğiyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Kamer Genç, resimlerinden oluşan sergi ve hayatının anlatıldığı belgesel gösterimiyle anıldı. Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da aralarında bulunduğu bazı CHP’liler ile Kamer Genç’in yakınları katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise Kamer Genç'i, mezarı başında, karanfil koyarak dualarla andı.