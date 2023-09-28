Siyasilerden Yargıtay’ın Gezi Parkı Davası kararına tepki

Yargıtay’ın Gezi Parkı Davası’nda 5 sanığın mahkumiyetini onamasına yönelik verdiği karara siyasilerden tepkiler geldi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek" açıklaması yaptı.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Mücella Yapıcı ile Hakan Altınay’ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

KILIÇDAROĞLU: BU KARAR BÜYÜK BİR UTANÇ

Yargıtay'ın onama kararına siyasilerden sert tepkiler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'ye yaptığı paylaşımda “Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla ‘suç' gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!” diye yazdı.

ÖZEL: GEZİ ONURUMUZDUR

CHP Grup Başkanı ve partinin genel başkan adayı Özgür Özel de şunları yazdı:

“Yargıtay’ın hukuksuz Gezi Parkı kararının karşısında, hukukun ve Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in yanındayız. Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay’ın tahliyelerine sevinsek de bir kez daha haykırıyoruz ki #GeziOnurumuzdur! #GeziYargılanamaz!”

TİP: TÜM TUTSAKLARA KAVUŞACAĞIZ

Yargıtay’ın cezasını onadığı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın partisi de şu açıklamayı yaptı:

– “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'na ilişkin kararını açıkladı. Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın cezaları bozulup tahliyelerine karar verildi. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Osman Kavala ve Çiğdem Mater'in cezaları ise onandı.

– Tüm Gezi tutsaklarına yeniden kavuşacağız! Yargıtay bu kararıyla, ülkemizin tarihindeki en büyük birliktelik örneklerinden birini sergilediği, en büyük onurumuz Gezi Direnişi'ni bir suç unsuru olarak tanıdığını açıkça ifade ederek halkın karşısında bir tutum almıştır.

– Sadece bununla kalmayıp, depremzede Hatay halkının milletvekili olarak seçtiği Can Atalay'ın cezasını onayarak seçme ve seçilme hakkını ihlal etmiş, üstüne üstlük depremzedelere karşı büyük bir hakarette bulunmuştur. Depremde yaşamını yitirenlerin kanını yerde bırakmış, enkaz altından kurtulanlara “Sizin sorunlarınız, Meclis'te dile getirilmeyi hak etmiyor” demiştir.

– Gezi Direnişi, Recep Tayyip Erdoğan ve şürekası öyle istiyor diye yargılanabilecek bir şey değildir, ülkemizin yüz akıdır. Gezi halkındır, Yargıtay Saray'ındır.

– Kamuoyuna ilan ediyoruz: Bu hukuksuzluğun, keyfiliğin, eziyetin üstüne özgürlüğümüz için yürüyeceğiz!”

ERKAN BAŞ: HATAY’DAN ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİM

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 1 Ekim’de Hatay’dan Ankara’ya yürüyeceğini duyurdu:

Diğer siyasilerin paylaştığı mesajlar da şu şekilde:

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