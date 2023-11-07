AKP’li belediyede indirimli rüşvet… Skandalın tüm detayları ortaya çıktı

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ve Fen İşleri Müdürü Fırat Kılıç rüşvetten tutuklandı. AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na yurt dışı yasağı getirildi. Rüşvet çarkının çarpıcı boyutlarını ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi sınırlarında konut inşaatı işleriyle uğraşan yüklenici firma sahibi müteahhit iş insanı Nusret B. 6 ay önce ruhsat ve kazı izni alabilmek için belediyeye başvuru yaptı.

Mayıs ayında başvuran müteahhitte 6 ay boyunca ne ruhsat ne de kazı izni çıktı.

Havaların soğumaya başlaması ve buzlanma nedeniyle temel kazısı yapmanın inşaat için çok uygun olmadığını belirten müteahhit gerek projesinde, gerekse başvuru yaptığı dosyasında tüm evrakların eksiksiz imar mevzuatına ve yönetmeliğe uygun olmasına neden neden oyalandığını anlayamadı.

Belediye İmar Müdürlüğüne giden Nusret B, her defasında ya belediye başkan yardımcısına, ya da belediye başkanına yönlendirildi.

Başkan yardımcısı Sıddık Aycıl aracılığıyla doğrudan belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşen Nusret B'nin iddiasına göre başkan kendisinden yapılacak işlemlere karşılık 7 milyon lira talep etti, ancak daha sonra “Sen yabancı değilsin, biz bunu 5,5 milyona kapatalım. 5,5 verirsen hallederiz” dedi

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Rüşvet vermeden ruhsatın imzalanmayacağına kanaat getiren müteahhit çareyi polise başvurmakta buldu.

Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gerekli yasal izinleri aldıktan sonra harekete geçti. İlk olarak bir kamu bankasından suçüstü yapılması için 1 milyon lira para talep edildi.

DİNLEME CİHAZI VE SERİ NUMARASI ALINMIŞ PARALAR

Banka, seri numaraları alınan desteler halindeki banknotları polise teslim etti. Ardından da emniyet müdürlüğüne giden müteahhit Nusret B.'ye seri numaraları alınan paralar teslim edildi. Nusret B.'ye ayrıca ortam dinlemesini sağlayacak GPS konumlayıcı dinleme cihazı da bağlandı.

Para ve dinleme cihazıyla birlikte imar müdürü Fırat Kılıç'ın yanına giden müteahhit yeniden pazarlığa oturdu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI TUTUKLANDI

Kılıç, müteahhit ile yüz yüze yaptığı görüşmede son olarak ruhsatı 4 milyon lira karşılığında verebileceklerini bildirdi.

Ödemeyi de üç parça halinde isteyen Kılıç ilk etapta 1 milyon lira, işlemlerin başlamasından sonra da 1 milyon lira ve tamamlandıktan sonra da geri kalan 2 milyon lirayı ödemesini istedi.

Bu görüşmelerin tamamı kayıt altına alındıktan sonra müteahhit polislerin kendisine teslim ettiği para dolu çantayı Kılıç'a teslim edince yakayı ele verdi.

İKİ YETKİLİ TUTUKLANDI, BAŞKAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Suçüstü yapılan Fırat Kılıç'ın ifadesi üzerine imar Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl da gözaltına alındı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da soruşturmayı yürüten Başsavcılıkça ifadeye çağrıldı.

Sorguları tamamlanan Fırat Kılıç ile Sıddık Aycıl tutuklanırken, başkan Hüseyin Beyoğlu, evine en yakın polis merkezine giderek imza vermek koşuluyla adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.