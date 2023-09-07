SMA hastası Zehra için atık kağıt ve plastik kapak kampanyası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde SMA Tip 1 hastası Zehra bebeğin ilacına kavuşması için gerekli paranın yüzde 52’sinin toplanması üzerine geriye kalan yüzde 48 için yeni için atık kağıt ve plastik kapak toplama kampanyası başlatıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmarisli SMA Tip 1 hastası Zehra bebeğin ilacına kavuşması için gerekli parayı toplamak için bir kampanya daha düzenlendi.

Ümran ve Abdullah Dağ çiftinin bebekleri Zehra için şu ana kadar gerekli paranın yüzde 52'si toplandı. Geriye kalan yüzde 48 için atık kağıt ve plastik kapak toplama kampanyası başlatıldı.

HEM DOĞAYA HEM DE ZEHRA BEBEĞE DESTEK

Eski gazete, defter, atık kağıtlar ve plastik kapakların gelirinin Zehra bebeğin kampanyasına bağışlanacağı organizasyon; hem doğaya hem de Zehra bebeğe hayat olacak.

Atık kağıt ve kapaklar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Marmaris Belediyesi Makina Araç Parkı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplanacak.

Zehra'nın durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini söyleyen baba Abdullah Dağ, “Döviz kurundaki artış nedeniyle toplanması gereken rakama ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor.

Zehra'nın herkesin desteğine ihtiyacı var. Hem bu kampanyaya katılarak hem de tüm operatörlerden ZEHRA yazıp 4802'ye SMS göndererek Zehra'ya destek bekliyoruz” dedi.