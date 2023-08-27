SMA kampanyası tamamlanan Mehmet Eren, Dubai yolcusu

Antalya'da 20 günlükken SMA teşhisi konulan, 10 aylıkken de kalp krizi geçiren Mehmet Eren Atak'ın (1,5) valilik onaylı SMA kampanyası tamamlandı. Pasaport ve vize işlemleri tamamlanan Mehmet Eren, önümüzdeki günlerde Dubai'ye gidip gen ilacına kavuşacak.

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Nuran (29)-Bayram Atak (31) çiftinin 17 ay önce dünyaya gelen oğulları Mehmet Eren’e, sarılık tedavisi gördüğü sırada 20 günlükken SMA teşhisi konuldu. Atak ailesi, Mehmet Eren’e gen tedavisi yapılabilmesi için valilik onaylı SMA kampanyası başlattı.

8 aylıkken durumu ağırlaşan Mehmet Eren’e trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) açıldı. 9 cihaza bağlı yaşamını sürdüren Mehmet Eren, 10 aylıkken de kalp krizi geçirdi. 56 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Eren, tedavisinin ardından evine gönderildi.

Haziran ayında ikinci kez başlatılan Mehmet Eren’in kampanyası tamamlandı. Kampanyanın bitmesinin ardından gönüllüler, Muratpaşa ilçesindeki Yalım Park’ta etkinlik düzenledi. Etkinlikte buluşan çok sayıda gönüllü, Mehmet Eren için gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı.

‘OĞLUM SAĞLIĞINA KAVUŞUP, PARKTA OYNAYABİLECEK’

Mehmet Eren’in annesi Nuran Atak, destek veren binlerce gönüllüye teşekkür etti. Kampanyanın bitmesine sayılı günler kala pasaport ve vize işlemlerini tamamlandıklarını belirten Atak, “Kampanya tamamlandığı için çok mutluyuz. Önümüzdeki günlerde Mehmet Eren ile Dubai’ye gideceğiz ve oğlum ilacına kavuşacak. Mehmet Eren dışarı çıkmayı çok seviyor. Artık 1,5 yaşında olduğu için aklı eriyor ve dışarı çıkmak istiyor. Şu an enfeksiyon tedavisi görüyor. Dubai’ye gidip, ilacına kavuştuktan sonra oğlumu dışarıda gezdirip, parklara götüreceğim. Diğer çocuklar gibi o da parklarda oynayabilecek” dedi.

‘UMUDUNUZU KAYBETMEYİN’

Mehmet Eren gibi birçok çocuğun SMA kampanyası olduğunu hatırlatan Atak, “Gerçekten çok zorlu bir süreç yaşadık. Kampanyanın tamamlanması için içimizde hep umut vardı. SMA’lı aileler, hiç umudunu kaybetmesin. Biz de umudumuzu hiç kaybetmedik. Herkes elinden geldiğince SMA’lı çocuklarımız için bağışta bulunsun” diye konuştu. (DHA)