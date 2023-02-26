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Enkazdan geriye acı kareler kaldı

Adıyaman'da depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, geriye sadece hatıralar kaldı.

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Enkazdan geriye acı kareler kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da da büyük yıkım yaşandı. Binlerce bina ve iş yerinin enkaza döndüğü kentte, kurtarma çalışmaları tamamlanırken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

Her biri onlarca kişiye mezar olan Ali Taşı Mahallesi’ndeki Bozbey Apartmanının enkazından çıkarılan fotoğraflar bankın üzerine bırakıldı.

Düğün, askerlik gibi anıların yer aldığı onlarca fotoğraf ise, görenleri duygulandırıyor. (DHA)

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