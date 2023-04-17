Abone Ol

Şoför uyudu, tarlaya uçtular: Kaza anı kamerada

Bursa'da, özel halk otobüsü şoförü Erdal Batak'ın (38) direksiyon başında uyuyakalmasıyla, araç tarlaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, 10 Nisan’da saat 16.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi’nde meydana geldi. Organize Sanayi ile Yolçatı Mahallesi arasında sefer yapan Erdal Batak idaresindeki 16 M 10220 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan otobüs içinde savrulan yolcuların panik anları araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

İstanbul'da 2 otobüs, taksi ve servis aracı birbirine girdiİlginizi Çekebilirİstanbul'da 2 otobüs, taksi ve servis aracı birbirine girdiYolcu otobüsü bariyerlere girdi: 17 yaralıİlginizi ÇekebilirYolcu otobüsü bariyerlere girdi: 17 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam