Sohbetinden sıkıldı diye arkadaşının yeğenini öldürdü

Diyarbakır’da Dicle nehri kıyısında kavga eden dayısının yardımına giden ve burada açılan ateş sonucu öldürülen 13 yaşındaki Emre Buyruk cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cinayetin ayrıntıları Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede yer aldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da 13 yaşındaki Emre Buyruk'un silahla öldürüldüğü olayla ilgili Başsavcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianameye göre, sanık Ali C. arkadaşlarıyla balık tutmak için Dicle nehri kıyısına gitti bu sırada alkol de içildi.

Sanık Erdal Y.’nin aralarında bulunduğu alkol kullanan başka bir grup, ikiliyle yan yana geldi ve sohbet etmeyle başladı.

CEZAEVİ ANILARI SIKTI

İlerleyen saatlerde cezaevinden yeni çıktığı belirlenen sanık Erdal Y.'nin cezaevindeki anılarını uzun uzun anlatması üzerine Ali C. bu sohbetten sıkıldığını ve bunun bir marifetmiş gibi anlatılmamasını, konuyu değiştirmesini istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal Y. küfür ve hakaretlerde bulununca Ali C. yanındaki bıçağı Erdal Y.'ye doğrulttu. Sanık Erdal Y. ise yanındaki silahı çekince ikili birbirlerini tehdit etti. Tartışmanın alevlenmesi üzerine gruptaki diğer kişiler gerginliği yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kavgayı öğrenen Ali C.'nin ağabeyi, yengesi ve yeğeni Emre Buyruk da olay yerine gelince kavga daha şiddetlendi ve Erdal Y. üzerindeki tabancayla rastgele ateş açtı. Ali C.'nin yeğeni Emre Buyruk başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Ali C. İse yeğenini öldüren Erdal'a av tüfeğiyle ateş açıp yaraladı. Olay yerinden Hevsel bahçelerindeki ormanlık alana doğru kaçan zanlı taksiye bindi. Erdal Y, polisin takibiyle cinayette kullandığı silahıyla birlikte yakalandı.

ERDAL YERE DÜŞÜNCE SİLAHINI ATEŞLEDİ

Olayla ilgili ifadeleri alınan tanıklar ise önce alacak verecek meselesinden tartışma çıktığını, ardından da Ali C.'nin üzerindeki bıçakla Erdal'ın üzerine yürüdüğünü, Erdal'ın yere düşmesiyle boğuşma yaşandığını ve silahını rastgele ateşlemesi üzerine Ali C.'nin yeğeni Emre Buyruk'un başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirtti.

CEZAEVİ ANILARINDAN SIKILDIM ONU UYARDIM

Kebapçılık yapan Erdal Y. alkol almak için nehrin kıyısındayken Ali C.'nin yanındaki başka biriyle tartıştığını, kendisinin de bu kavgayı ayırmak istediği sırada Ali C'nin kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, ardından da pompalı tüfekle kendisine ateş ettiğini ve 5 yerinden yaralandığını belirterek, “Ben de üzerimdeki silahla kendisine doğru ateş açtım” dedi.

Sanık Ali C. de ifadesinde, Erdal'ı mahalleden tanıdığını, alkol ve uyuşturucu kullandığını belirterek, şunları anlattı:

“Nehrin kıyısında alkol alırken yanımdaki arkadaşım Uğur A. ile tartıştık, ancak büyütmedik. Bu tartışmaya alkollü olduğu için Erdal da dahil olup küfürler etmeye başladı. Cezaevindeki olayları, yaşadıkları anılarını bir marifetmiş gibi anlatıp övünüyor ve üzerimizde korku yaratmaya çalışıyordu.

Bu sohbet çok uzayınca ben de kendisini alkollü olduğu için fazla uzatmaması, başka konulardan söz etmesi için uyardım. ‘Çok konuşma, kafam şişti. Anlattığın şeyler övünülecek şeyler değil, bize zarar veriyor, konuyu kapat' dedim. Bunun üzerine belindeki silahı gösterip ‘Seni öldürürüm' diye tehdit etti.

Ben de ‘Yaptığın ayıp, sana yakışmıyor, sürekli silah gösterme' deyince yerinden kalkarak üzerime doğru geldi. Ben de yerimden kalkarak elimi arka cebine götürüp sanki bıçak varmış görüntü vermeye çalışarak korkutmak istedim.

Erdal'ın bana zarar vereceğinden korkup ormanlık alana doğru kaçtım. Bu sırada 6 el silah sesi duydum ve kavga ettiğimizi öğrenip ağabeyim ve ablamla birlikte olay yerine gelen yeğenimin öldürüldüğünü öğrendim. Olay günü iki bardak şarap içmiştim. Ben Erdal'a tüfekle ateş açmadım, nasıl yaralandığını da bilmiyorum”

İddianamede Emre Buyruk'u kafasından vuran tutuklu Erdal Y.'nin ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz yargılanan Ali C.'nin ise Erdal'ı yaralamaktan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.