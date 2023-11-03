Sokak köpeklerini zehirlediler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokaklara atılan zehirli yiyecekten yiyen üç köpek öldü, bir köpek kurtarılması için veterinere götürüldü.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde sokaklara bırakılan zehirli yiyecekten yiyen 4 köpekten 3'ü öldü, biri onu baygın durumda bulan hayvanseverler tarafından götürüldüğü klinikte tedavi altına alındı. Hayvanseverler zehirli yiyeceklerden yiyen başka kedi ve köpek olup olmadığını kontrol etmek için sokak sokak gezdi.

Zehirlenen köpeklerin kimseye bir zararı olmadığını belirten Aysel Cengiz (53) “Mahallede köpeklere bakıyoruz kimselere zararları olmadı, bu hainliği vahşiliği kim yapar bilmiyoruz.

Muhtemelen sabaha karşı zehirli yiyecekler sokaklara atılmış, mağdur olan başka hayvan var mı diye dolaştık, Allah'a şükür şimdilik yok, bir köpeğimizi veterinerde kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak güvenlik güçleri bunu takibini yapmalı zehirlemelerin devamı gelebilir” dedi.

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