Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu

İstanbul Güngören'de sokakta yürüyen Zülküf S. motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Zülküf S. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Güngören’de Sanayi Mahallesi, Malazgirt caddesinde yürüyen Zülküf S. aralarında husumet olan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yüzleri maskeli olan 2 saldırgan motosikletle Zülküf S.’nin yanına geldi. Saldırganlardan biri Zülküf S.’ye silahla ateş etti. Saldırganlar geldikleri motarla olay yerinden kaçtılar.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zülküf S. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

“MOTORLA GELİP 2-3 EL ATEŞ ETMİŞLER

Mahalle sakini Mustafa Şahin, “Arka mahallede oturuyorduk biz, 2 el ateş sesi duyduk direkt geldik adam yerde uzanıyordu. Yani bunların arasında husumet mi ne varmış, işte adama sıkmışlar kaçmışlar. Buradakilerden duyduğumuza göre sorduk öyle diyorlar. Motorla gelmişler galiba iki üç el ateş etmişler duyduğuma göre” dedi. (DHA)

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