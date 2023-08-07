Sokak ortasında rezalete 1 tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya da yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Alanya İskele Caddesi’nde 2 kişinin sokak ortasında hayasızca hareketlerde bulundukları görüntülere ilişkin soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınmıştı.
Antalya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada görüntülerin 1,5 ay önce çekildiğinin tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edilmiş ve emniyet ekiplerimizce yakalanmışlardır. Şüphelilerden E.E. tutuklanmış, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.” ifadesi kullanıldı.