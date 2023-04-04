Abone Ol

Sokak röportajında Erdoğan’ı eleştiren vatandaşa “ev hapsi”

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye "ev hapsi" verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sokak röportajında Erdoğan’ı eleştiren vatandaşa “ev hapsi”

Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K, ifadesinin ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

AA

Sanatçı Kutsal Evcimen'e Erdoğan ve Soylu'ya hakaretten hapis cezasıİlginizi ÇekebilirSanatçı Kutsal Evcimen'e Erdoğan ve Soylu'ya hakaretten hapis cezasıCanan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianameİlginizi ÇekebilirCanan Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianameEren Erdem 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten beraat ettiİlginizi ÇekebilirEren Erdem 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten beraat etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam