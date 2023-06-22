Sokakta kurban kesimi için cezalar belli oldu…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, kurban kesim yerlerinde gerekli kurallara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası uygulanacak.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilgili yönetmelik kapsamında tedbirler alındı.

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alınan tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek. (DHA)

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