Sokaktaki tartışmada yaralanan Cansu Dönmez’in tedavisi sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sokakta çıkan tartışmada Veysel Mızrak'ın (47) tabancayla vurarak öldürdüğü Meliha Uludağ'ın (45) olayda ağır yaralanan kızı Cansu Dönmez'in (19) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın ardından intihar eden Mızrak'ın Gördes ilçesinde yaşadığı ve çiftçilik yaptığı belirtildi.

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Manisa’nın Akhisar ilçesi Ragıpbey Mahallesi 158’inci Sokak’ta dün saat 21.30 sıralarında, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Meliha Uludağ, Akhisar’da birlikte yaşadığı kızı Cansu Dönmez ile yolda yürürken, yanlarına Veysel Mızrak geldi.

Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Mızrak, belinden çıkardığı tabancasını anne-kıza doğrultup peş peşe ateşledi.

Meliha Uludağ ve kızı, baş ve vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, Mızrak, aynı tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

ANNE KURTARILAMADI

Silah sesine koşan çevredekiler yerdeki 3 kişiyi görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, hayati fonksiyonlarının devam ettiğini belirlediği Meliha Uludağ ile kızı Cansu Dönmez’i ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Uludağ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cansu Dönmez’in ise yoğun bakımdaki tedavisinin ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

GÖRDES’TE YAŞIYORMUŞ

Eşinden bir süre önce boşandığı belirtilen 2 çocuk babası Veysel Mızrak’ın cesedi, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Gördes ilçesinde yaşayan Veysel Mızrak’ın, 45 AAD 665 plakalı otomobili de olay yerinin yakınında bulundu. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)