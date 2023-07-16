Şoke eden iddia: 1 ayda 9 kedi asitle yakıldı

Eyüpsultan'da, yaralı olarak bulunan 6 kedinin üzerine asit dökülerek yakıldığı öne sürüldü. Mahalle sakini Atilla Çevikol, "Kedilerin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı.

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İstanbul’da yaşanan olayda Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde 6 kedinin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler görenler durumu İBB ekiplerine bildirdi. Yaralı kediler veteriner kliniğinde tedaviye alınırken, mahalledeki bir hayvansever 1 ay içinde 9 kedinin asitle yakıldığını öne sürdü.

Üzerlerinde yanık bulunan kedileri gören bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“KEDİLERİN DERİLERİ AÇILMIŞ, YARALAR OLUŞMUŞTU”

Mahallede yaşayan hayvansever Atilla Çevikol, “12 yıldan beri Eyüpsultan’da sokak canlılarını besliyorum. Bu olay ilk olarak 1 ay önce başladı. 3 tane kediyi üzerine yanıcı madde atılmış vaziyette gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı klinikte tedaviye alındılar. 2 gün önce yine aynı vakayla karşılaştık. Beni aradılar, kedilerin perişan halde yaralı olduklarını ve ağladıklarını söylediler.

Hepsinin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı. Derileri açılmış, yaralar oluşmuştu. Ben zaten onları o halde görünce fenalaştım. Kediler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tedaviye alındı. Ancak kimse gelip şimdiye kadar bu konuyla ilgilenmedi. Karşı tarafta camiye ait güvenlik kameraları var. Biz 12 Temmuz günü sabah 6 ile 11 saatlerine ait kayıtların incelenmesini istiyoruz” dedi.

“BUNU YAPAN CANİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ”

Çevikol, “Bir görgü tanığımız var. Bir güvenlik görevlisinin işe geldiğinde yavru kedilerin anneleriyle güzel bir şekilde uyuduklarını ancak nöbet yerine geçtiğinde kedilerin feryat ve çığlıklarını duyduğunu anlattı. Ne oldu acaba diye çıkıp baktığında ise uzun boylu birinin merdivenlerden aşağı indiğini gördüğünü kedilerin de kendilerini yerden yere vurduğunu, baktığında kedilerin üzerinde sarı leke gördüğünü, derilerinin kanayarak açılmaya başladığını söyledi. Şu dilsiz canlıların yüzü suyu hürmetine bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz.

Eğer yakalanmazsa bunu yapmaya devam edecek” diye konuştu. Mahalle sakini Hayvansever Gülten Morgül ise, “Bu çok korkunç bir iddia. Hayvanlar da bizler gibi canlılar. Onların da bu dünyada yerleri var. Bunu yapanın bulunması ve cezalandırılması gerekiyor” dedi. (DHA)

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