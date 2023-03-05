Sol Parti eski Edirne İl Başkanı kaza kurbanı
Sol Parti'nin eski Edirne İl Başkanı Necmettin Musaoğulları, kullandığı otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağında meydana geldi. Rahatsızlanan torunu Hayat Reyhan Pehlivan’ı (4) hastaneye götürmek için kızı İzlem Pehlivan ile yola çıkan Necmettin Musaoğulları’nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı.
Kazada sürücü ile kızı ve torunu yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 73 yaşındaki Musaoğulları, hayatını kaybetti. Emekli öğretmen Musaoğulları, daha önce Sol Parti Edirne il başkanlığı yapmıştı. (DHA)