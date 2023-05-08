SOL Parti’den Muharrem İnce’ye adaylıktan çekilme çağrısı

SOL Parti, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye adaylıktan çekilme çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, “İktidarın kötülüklerinin parçası olmayın. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından yaşanılacak 15 günlük kaosun ve kabusun parçası olmayın" denildi.

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Türkiye İşçi Partisi'nin ardından SOL Parti de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrıda bulunarak adaylıktan çekilmesini istedi.

“MEVCUT İKTİDAR ÖTEKİLEŞTİRİCİ VE TEHDİTKÂR BİR DİLİ DEVREYE SOKUYOR”

“İnanın bu kötülük iktidarı gidiyor” başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Bırakın inceldiği yerden kopsun. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine sayılı günler kaldı. Kaybetme korkusu büyüdükçe mevcut iktidar ötekileştirici ve tehditkâr bir dili devreye sokuyor. Dine ve milliyetçiliğe dayandıkça yalana iftiraya başvurmaktan çekinmiyor.

“TÜRKİYE'Yİ ORTADOĞU BATAKLIĞINA SÜRÜKLEDİLER”

*20 yılı aşkın süren iktidarları boyunca Cumhuriyet'in bütün ilerici kazanımlarını rafa kaldırdılar. Zengini daha zengin yaparlarken yoksulları daha da yoksullaştırdılar. Toplumsal barışı yok ettiler. Laikliği düşman görmenin yanı sıra kadın düşmanı politikaların destekçisi oldular. Kamu kaynaklarını yağmaladılar. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sürüklediler.

*Yarattıkları ülke krizlerin pençesinde kıvranan insanların geleceğe kaygıyla baktıkları şiddetin baskıların kol gezdiği özgürlüklerin rafa kaldırıldığı bir ülkedir.

“TEK ADAY ETRAFINDA TOPLANIN”

*Bu seçim bu kötülüklerden kurtulmak için bir fırsat sunuyor. Eğer muhalefetin ortak iradesi bir aday etrafında toplanırsa başarmamak için bir neden yoktur. Dolayısıyla mevcut iktidarı değiştirmek için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na; onun muhalif programını yetersiz buluyorsanız Parlamento seçimlerinde SOL Parti'ye oy vermeye çağırıyoruz.

“SEÇİMİN İLK TURDA KAZANILMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

*Mevcut iktidarın kaybetme korkusuyla kaos çağrısı yaptığı bir durumda seçimin ilk turda kazanılması son derece önemlidir. İkinci turda yaratılacak kaos ikliminin sorumlusu olmak tarihi bir yanılgıdır.

İNCE'YE ÇAĞRIDA BULUNULDU

*Sayın İnce size açık çağrımızdır. İktidarın kötülüklerinin parçası olmayın. Seçimin ikinci tura kalmasının ardından yaşanılacak 15 günlük kaosun ve kabusun parçası olmayın.

*Sevgili halkımız, İnanın bu kötülükler iktidarı gidiyor; bırakın inceldiği yerden kopsun! Sandıkta birleşelim, ilk turda bitirelim.”

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