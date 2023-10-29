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SOLOTÜRK’ten Anıtkabir’de gösteri uçuşu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Yayınlanma: 16:38 - 29 Ekim 2023 Güncellenme:
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir Cumhuriyet