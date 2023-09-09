SoloTürk ve Türk Yıldızları’dan nefes kesen gösteri

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri ile coşkuyla kutlandı.

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na atlı süvari birliklerinin yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüşün ardından, Gündoğdu Meydanı, SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın hava gösterisine ev sahipliği yaptı.

SoloTürk’ün gösterisi, İzmir’deki 9 Eylül gösterilerinin en ilgi çeken programlarından biri oldu. Türk Yıldızları’nın gösterisi de izleyenleri hayran bıraktı.

Her yaştan İzmirli, SoloTürk ve Türk Yıldızları’nın gösterilerini büyük bir keyifle izledi. Cep telefonları ile o anları kaydeden vatandaşlar, gösteri yapan uçakların alçalmasıyla heyecan dolu anlar yaşadı.

İzmir’in pek çok izlenebilen gösteri 75 dakika sürdü. (DHA)