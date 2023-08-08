Bakan Yerlikaya: 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 372 organizatörün tutuklandığını ve 17 bin 258 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
* Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik.
* Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372’si tutuklandı. 172’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor.
* Düzenlenen operasyonlarda; 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258’i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. (DHA)