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Bakan Yerlikaya: 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 372 organizatörün tutuklandığını ve 17 bin 258 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 14:02 - 08 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Bakan Yerlikaya: 17 bin 258 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

* Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik.

* Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372’si tutuklandı. 172’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor.

* Düzenlenen operasyonlarda; 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258’i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.  (DHA)

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