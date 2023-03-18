Son anket sonuçları: Hangi parti ne kadar oy alıyor, hangi aday önde?
Seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri son iki haftada peş peşe anket sonuçları yayınladı. İşte partilerin ve adayların oy oranı...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız verdi.
PARTİLERİN OY ORANI
ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’nin mart ayı içerisinde paylaştığı seçim anketi sonuçlarına göre partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları şöyle:
ADAYLARIN OY ORANI