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149’uncu saatte mucize! Sağ çıkarıldı

Hatay'da 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül depremden 149 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Yayınlanma: 08:38 - 12 Şubat 2023 Güncellenme:
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149’uncu saatte mucize! Sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya’dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül’ü depremin 149’uncu saatinde kurtarmayı başardı. (AA)

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