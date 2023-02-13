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175 saat sonra gelen mucize

Hatay’da depremden 175 saat sonra mucize gibi kurtuluş gerçekleşti. Naide Umay, depremin 8’inci gününde enkazdan sağ çıkarıldı.

Yayınlanma: 11:12 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük yıkıcı depremin ardından AFAD tarafından Hatay'a yönlendirilen İBB ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları felaketin 8'inci gününde devam ediyor.

Umutların tükendiği saatlerde depremden tam 175 saat sonra mucize gibi bir kurtuluş gerçekleşti.

İBB ekipleri, madencilerle birlikte Naide Umay'ı enkazda sağ olarak çıkardı. Umay, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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