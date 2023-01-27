2 yaşında Murat’ın cesedini bulan komşusu: Ev perişandı, çocuklar açtı

Denizli’de öldükten sonra annesi tarafından terk edilen 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç ve iki kardeşini evde bulan komşusu Halime Akdoğan; “Bebek ağlıyordu. Onu almak için eve girdim. Yerdeki cesedi son anda fark ettim” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ı bulan komşusu Halime Akdoğan yaşadıklarını anlattı.

Bir komşusunun kapının önünde ağlayan bir çocuk olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdiklerini belirten Akdoğan; “Komşu çocuk ağlıyor dedi. İçeride bebek olduğunu söyledi. İçeri girdim. Çocuk divana yatırılmış düşecek gibiydi. Ev darmadağın, perişan haldeydi. Çocuk düşecek korkusuyla dayanamadım aldım. Çıkarken yerde bir kafa gördüm. Polise haber verdim. Hemen bana çık çık dedi. O sırada çocuk ölmüş. Ben uyuyor sandım” diye konuştu.



‘SOBANIN YANINDA BIRAKILMIŞ'

Çocuğun elektrik sobasının yanında yerde yattığını söyleyen Akdoğan, “Çocuğu örtmüşler. Bir tek kafası dışarıdaydı. Elektrik sobasının yanındaydı. Abisi bir şeyler söyledi. Polisler annemi aldı gitti dedi. Çocuk açım dedi. Polis götürün karnını doyurun deyince eve çıkardık. Daha sonra polis götürmek için geldiğinde ‘çorbamı içeyim de öyle geleyim' dedi. Açmış çocuk.. Sabaha kadar uyuyamadım. Daha önce burada yaşlı bir komşumuz kalıyordu. Daha sonra giren çıkan çok oldu. Defalarca operasyon yapıldı eve…” ifadelerini kullandı.

Akdoğan bebeğin de altını değiştirip karnını doyurduğunu kaydetti.

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