30 bin Euro’ya sahte pasaport

İstanbul’da kaçak göçmenlere ve polisin aradığı suçlulara sahte pasaport ve kimlik gibi belgeler üreten suç şebekesine polis operasyon düzenledi. Baskında 8 kişi yakalanırken, şüphelilerin çipli sistem özelliği eklenen pasaportları 30 bin euroya sattıkları belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sahtecilik konularına karşı çalışama yapan ekipler, özellikle kaçak göçmenlere ve polis tarafından aranan suçlulara sahte belge hazırlayan bir şebekeyi belirleyince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda suç şebekesi üyesi 10 şüpheli belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

8 İLDE OPERASYON

Polis ekipleri bu sabah, İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 8 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

30 BİN EURO’YA PASAPORT

Polisin yaptığı aramalarda, çok sayıda kimlik kartı ve pasaport ele geçirildiği de öğrenildi. Ayrıca sahte belge üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu. Ele geçirilen kimlik ve pasaportlardan bazılarının çok iyi taklitler olduğu belirtildi.

Bazı sahte pasaportların çipli kimliklerinin dahi çalıştığı öğrenildi. Dünya üzerinde, çipli pasaportlarda entegrasyon olmadığı için sahte pasaportların sahte bir dijital uygulama üzerinden çalıştırıldığı öğrenildi.