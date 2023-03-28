31 bin 600 sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığı'na 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “TÜRKİYE'NİN SAĞLIĞI İÇİN 42.500 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞI” başlık bir açıklama yaptı.
Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500’e ulaşmaktadır.