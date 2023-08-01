4 askeri şehit eden gri listedeki terörist öldürüldü
Terör arananlar gri listede bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist etkisiz hale getirildi. Oruç'un 4 askerin şehit olduğu eylemlere katıldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gri listede bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Jandarma komandolarımızın ISRARLI VE KARARLI takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu.
Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde GRİ KATEGORİDE bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi.
Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.”