4 parti CHP listesinden seçime girecek
DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.
Millet İttifakı'nda ortak liste konusunda parti heyetleri arasında yapılan görüşmeler son buldu….
Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) listesinden 14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerine katılacağı öğrenildi.
Seçim takvimi uyarınca siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.