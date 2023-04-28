Küle dönen Folkart Sitesi ile ilgili çarpıcı analiz

İzmir Narlıdere’deki Folkart Sitesi'nin 8 katlı 40 daireli bir blokunun tamamen yanmasının ardından uzmanlar inceleme ve değerlendirmelere başladı. Mimar Şenol Gökner, yapıda mimari tasarım ve müteahhidin malzeme hatası olduğunu belirterek, “Müteahhitler teknik yeterliliğe sahip eğitimli kişiler olmalı” dedi.

Gökmen ULU

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İzmir'in Narlıdere İlçesindeki Yenimahalle'de bulunan 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi'nde saat 22:00 sıralarında büyük bir yangın çıktı. 8 katlı 40 daireli 3. blok tamamen yandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın 7 saatlik çalışmalar sonunda söndürülebildi.

KASAPOĞLU: YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin olay yerine gitti. Bakan Mehmet Kasapoğlu, yangının, ikinci kattaki elektrik kontağından çıktığını açıkladı.

CAN KAYBI YOK, 7 YARALI VAR

Yürekleri ağızlara getiren yangında can kaybı olmaması teselli verdi. Yangında 7 kişinin yaralandığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağı burkulmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Her birinin durumu iyidir” diye konuştu.

MÜTEAHHİT SANCAK: YENİSİ YAPILIR

Binanın müteahhidi Mesut Sancak kısa bir açıklama yaptı. Folkart Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Önemli olan can kaybının yaşanmamasıdır. Binalar yıkılır, yenisi yapılır. Maddiyatla ilgili her şey halledilir. Yaralı ya da vefatın olmaması tesellimiz. Bina güvenliği ve görevlileri anında müdahaleyle tahliye yapmışlar. Hepimize geçmiş olsun” dedi. Bu arada şirketin internet sitesindeki projeler bölümünden, Narlıdere'deki yanan yapının olduğu kısım erişime kapatıldı.

MİMARİ TASARIM VE MÜTEAHHİDİN MALZEME HATASI

Olayın ardından uzmanlar yapının tasarımı ve inşası hakkında incelemelere başladı. Mimar Şenol Gökner, yapıda mimari tasarım ve müteahhit tarafından kullanılan malzeme hataları olduğunu belirterek, “Daireler arasında yangının taşınmasını önleyici bölgeler ve alevlerin kattan kata atlamasını engelleyecek bariyerler olması gerekirdi. Yangın söndürme sistemi alevler bütün binaya yayıldığında söndürebilecek yeterliliğe sahip değil. Yapının cephesinde ahşap kullanılması hatalı bir uygulama olmuş. Kullanılacaksa da alınması gereken önlemler var. Müteahhit D sınıfı, yani yangına direnci olmayan ahşap kullanmış” değerlendirmesinde bulundu.

MÜTEAHHİTLER EĞİTİMLİ KİŞİLER OLMALI

Avrupa'nın 10 katı müteahhit sayısı bulunan Türkiye'de bu hayati meseleye dair radikal önlemler alınması gerektiğini belirten Gökner, “Müteahhitlik bu haliyle yasaklanmalıdır. Çünkü bir meslek değil, yatırımcılıktır. Böyle olunca da meslek etiğinden yoksun şekilde tek parametre para oluyor. Müteahhitler, mimar ya da inşaat mühendisliği eğitimi almış, teknik yeterliliğe sahip, eğitimli kişilerden olmalıdır. Nasıl ki doktor dışında bir kimse ameliyata giremiyorsa teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olmayanlar da inşaat yapamamalıdır” dedi.

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