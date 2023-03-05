5 aileden 23 kişi, 1 çadırda

6 Şubat büyük depreminin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Depremin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ta incelemelerini sürdüren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "5 aile, 23 kişi bir çadırda yaşamaya çalışıyor. Bu bölgede her çadır aynı durumda. Gelsinler buraya insanlar ne haldeler bir görsünler. Suları yok, elektrik yok, hijyen yok" dedi.

Halil ATAŞ

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde 1 çadırda, 5 aileden 23 kişi yaşadığını anlatan depremzedeler CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a dert yandı.

“SULARI YOK, ELEKTRİK YOK, HİJYEN YOK”

Hala suyun, elektriğin olmadığını, depremzedelerin kendi hallerine bırakıldığına dikkat çeken Aydın, “5 aile, 23 kişi bir çadırda yaşamaya çalışıyor. Bu bölgede her çadır aynı durumda. Gelsinler buraya insanlar ne haldeler bir görsünler. Suları yok, elektrik yok, hijyen yok. Çadırların altındaki mantardan her türlü hastalık oluşabilir. Depremin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen sıkıntılar hala çok büyük. İktidar, ‘her tarafa çadır gönderdik. bir ihtiyaçları yok’ diyor, ancak gerçek durum öyle değil. İktidar gelsin sorunları yerinde izlesin” diye konuştu.

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