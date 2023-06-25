56,5 milyonluk millet bahçesine yargı engeli

Çorum’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nun yıkılarak yerine spor temalı millet bahçesi yapılması için çalışmalar başlarken, Çorum İdare Mahkemesi, sportif temalı millet bahçesinde kamusal spor alanları olmadığı ve alanın bir kısmının ticaret alanı için ayrıldığını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İsmail AKDUMAN

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Dr. Turan Kılıçcıoğlu Stadyumu, TOKİ tarafından spor temalı millet bahçesi yapılmak üzere geçtiğimiz yıl Eylül ayında yıkıldı. 56 dönümlük alanın 30 dönümlük kısmına yapılacak millet bahçesinin ihalesini 56 milyon 549 bin liraya alan şirket, yeri 2012 yılı Aralık ayında yeri teslim alarak çalışmaya başladı.

Ancak, Çorum Belediye Meclis Üyesi CHP’li Ahmet Özdel, projeyi yargıya taşıyarak Çorum İdare Mahkemesi’ne dava açarak, AKP’li belediye tarafından yapılan imar değişikliği için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

YARGILAMA DEVAM EDERKEN ÇALIŞMALAR DA SÜRDÜ

Projenin yargıya taşınması üzere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, geçtiğimiz Mayıs ayında açıklama yaparak, açılan davaya tepki gösterdi.

Davanın hayra yönelik hiçbir tarafının bulunmadığına dikkat çeken Yağbat, “CHP cephesinde değişen bir şey yok. Milletin hayrına olan ne varsa ona karşılar. Bunlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na, Osmangazi Köprüsü'ne, İHA'lara, SİHA'lara karşı çıkanların Çorum uzantıları. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız CHP zihniyetinin tüm engellemelerine rağmen 21 yılda ülkemize çağ atlatmışsa biz de Çorum halkının faydasına olan işleri yapacağız. Hem de CHP'ye rağmen” dedi.

MAHKEME, “SPOR TEMALI MİLLET BAHÇESİNDE KAMUSAL SPOR ALANI YOK “

Alanda gerçekleştirilen tüm değişiklikler ile imar düzenlemesinin iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çorum İdare Mahkemesi’ne açılan davada karar çıktı.

İdare Mahkemesi’nin kararını açıklayan Ahmet Özdel, “Mahkeme, imar planında yaklaşık 8-10 dönümlük alanın ticaret yapılacak alan olarak belirtildiğini, bu durumun imar kanununa, şehrin ve şehirde yaşayanların çıkarlarına, menfaatlerine ve kamu yararına uygun olmadığını, planın teknik şartlara uygun olarak yapılmadığına karar verdi.

Bugüne kadar bu alanda kamusal sporlar yapılıyordu. Stadyum, açık spor sahaları, güreş eğitim merkezi vardı. Tamamının yıkılması için imar değişikliği yapıldı.

Mahkeme verdiği kararda, sportif bir millet bahçesi yapılmak üzere imar düzenlemesi yapıldığını, ama kamusal sporun göz ardı edildiğini, düzenlenen imar planında ve yapılmaya başlanan millet bahçesinde kamusal spor alanlarının olmadığını belirterek, bu işin vatandaşın yararına olmadığına karar verip, yürütmeyi durdurdu.

Artık burada inşaat yapılamaz. Mahkemenin aradığı şartlarda bir imar planı yapıldıktan, o imar planı kesinleştikten ve onaylandıktan sonra çalışmalara devam edilmesi gerekir” diye konuştu.

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