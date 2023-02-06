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Adıyaman’da belediye binası moloz yığınına döndü

Adıyaman Belediyesi ile çarşı merkezindeki birçok işyeri 7.4 büyüklüğündeki depremde moloz yığınına döndü.

Ahmet KAYA
Yayınlanma: 10:54 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş'tan sonra en büyük yıkımı yaşayan illerin başında gelen Adıyaman'da depremin yıkıcı etkisi günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

Adıyaman Belediye binası başta olmak üzere birçok resmi kuruluşa ait binalar, vatandaşlara ait konutlar ile işyerleri moloz yığınına döndü. Kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kimsenin olup olmadığı ise bilinmiyor.

YOLDA DERİN YARIKLAR OLUŞTU

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise deprem sonrası ilçe merkezindeki yolda derin yarıklar oluştu.

Trafiğe tamamen kapanan yolda yaklaşık yarım metre genişliğinde, bir metre derinliğinde yarıkların yanı sıra, yer yer çökmeler yaşandı.

Yol kenarındaki birçok bina da ağır hasar alırken, yoldaki tahribat nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

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