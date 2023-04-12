Adnan Oktar davasında cezalar onandı

İstinaf Mahkemesi, Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 14 sanığın 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin 73’ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen kararı onadı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik davada verilen kararın İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı “örgüt yöneticiliği”, “cinsel istismar”, “eğitim hakkının engellenmesi”, “eziyet”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırmıştı. Yönetici konumunda olduğu belirtilen Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer sanıkların da ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemece sanıklar hakkında verilen kararı onadı.

Daire, kararında, sanıkların pay sahibi oldukları şirketlerin suçta araç olarak kullanıldığına, müsadereye konu menkul, gayrimenkul, mal, hak, pay ve hisselerin ayrıca şirket gelir ve olanaklarının suça özgülendiğine, suçun bizzat konusunu oluşturduğuna dair yeterli ve somut delil bulunduğundan sanıkların ortaklığındaki şirketler hakkında el koyma ve kayyıma (TMSF'ye) devredilmesine yönelik kararda herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirtti.

Kararda, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ve değerlendirmenin yerinde olduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi. Kararda Yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi.

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