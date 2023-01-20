Adrese teslim kadroda son nokta

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel ilanında, alınacak sözleşmeli personel kadroları için ön lisans ve lisans mezunu olmanın yanında, 7-8 yıla varan deneyim ve 3 ile 9 arası ayrı mesleki sertifika sahibi olma şartı getirilmesine üniversitenin akademisyenleri isyan etti. "Birçok insanın hakkı yeniyor, birçok gencin umutları yok ediliyor" tepkisini gösterdi.

Latif SANSÜR

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Üniversitelerden Ön Lisans (2 yıllık) ve Lisans (4 yıllık) mezunu milyonlarca genç iş ararken, eleman alacak kurumlar da kişiye özel adrese teslim kadrolar için yeni yöntemler geliştiriyor, aranan niteliklerde çıtayı sürekli yükseltiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ADÜ Sözleşmeli Personel alım ilanında, alınacak destek personeli kadroları için ön lisans veya lisans diploması ile 8 yıllık mesleki deneyimin yanında, en az 5 sertifika sahibi olma şartı arandı.

Bir başka destek personeli için ise lisans mezunu olmakla birlikte, “Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 7 yıl çalışmış olmanın yanında; Yönetim organizasyon, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme Yöneticiliği, ISO 31000: 2018 Risk Yönetimi ve Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikalarına sahip olmak” koşulları sıralandı.

Sağlık personeli için ise, lisans eğitimi, mesleki deneyim, kamuda çalışma şartının yanında, lisans eğitiminde gördüğü konularla ilgili ayrı ayrı 9 sertifika istendi.

“İNSANLARIN UMUTLARI YOK EDİLİYOR”

Üniversitedeki akademisyenler, “Bu kadrolar için belirlenen isimler muhtemelen daha önce bu sertifikaları özel kuruluşlardan almıştır. Kadrolar için istenen eğitim koşulu normal ve gerekli. Bazı bölümler için deneyim de söz konusu olabilir. Ancak, örneğin Tıbbi Tekniker için ön lisans eğitiminin yanında, Kamu Hastanelerinde en az 3 yıl çalışma deneyimi ve 9 ayrı sertifika istenmesi abartılı olmuş. Sertifikası istenen konuların hepsi zaten ön lisans eğitiminde var. Adrese teslim, kişinin niteliklerine özel kadrolarla birçok insanın hakkı yeniyor, umutları yok ediliyor. Bu uygulama artık olağan hale geldi, kimseyi şaşırtmıyor. Kadrolaşma için her ilanda yeni bir yol bulunuyor” tepkisini gösterdi.