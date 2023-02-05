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Afyonkarahisar’da otobüs kazası: 8 ölü, 35 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü kaza yaptı. Devrilen otobüste İlk belirlemelere göre sekiz kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:59 - 05 Şubat 2023 Güncellenme:
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Diyarbakır’dan Bodrum’a gitmekte olan yolcu otobüsü sabaha karşı Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Devrilen otobüste ilk belirlemelere göre sekiz kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Öte yandan üç kişinin otobüs altından kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Kaza yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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