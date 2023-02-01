Son dakika… Ağbaba: İlk seçimde AKP sandığa takılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis’te “Stajda geçen sürelerin emeklilik kapsamında sayılması” önerisi üzerine yaptığı konuşmada, “Staja takılanlar, çıraklığa takılanlar, prime takılanlar, tescile takılanlar, depreme takılanlar, şimdi de aslında bunların hepsine bir isim vermek gerekirse AKP'ye takılanlar. İnşallah yapılacak ilk seçimde de AKP, sandığa takılacak ve millet dersini verecek” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İYİ Parti'nin vermiş olduğu “Stajda geçen sürelerin emeklilik kapsamında sayılması” önerisi üzerine TBMM'de bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, stajyer ve çıkarların bu sürelerle ilgili hizmetlerinin sayılmamasından yaşadıkları mağduriyete değinen Ağbaba şunları ifade etti:

“ALLAH SİZE VİCDAN VERSİN”

“Staja takılanlar, çıraklığa takılanlar, prime takılanlar, tescile takılanlar, depreme takılanlar, şimdi de aslında bunların hepsine bir isim vermek gerekirse AKP’ye takılanlar. İnşallah yapılacak ilk seçimde de AKP sandığa takılacak ve millet dersini verecek.

Değerli arkadaşlar, ya siz bana laf atıyorsunuz da fakirin fukaranın sorununu çözmek için niye Meclis'e hiç yasa getirmiyorsunuz? Siz hep zenginlere, 5’li çete için Meclis'e yasa getiriyorsunuz. Allah size vicdan versin.”

“SADECE 5'Lİ ÇETELERİN DEĞİL FAKİR FUKARANIN DA VEKİLİSİNİZ”

“Bak, laf atıyorsun da biraz da fakir fukaranın, mağdurların sorunlarıyla gelin ya. Ya, size sadece zenginler, 5’li çete oy vermiyor. Allah aşkına, elini vicdanına koy. Bu staj mağdurlarını çözün, çırakları çözün. Diyorsunuz ki: ‘Yok, Ordu’dan geldim, Ordu’da bir avuç zengin oy verdi bana.' Bak, bir şey söyleyeyim: Sadece 5’li çetenin vekili değilsiniz siz, sadece zenginlerin vekili değilsiniz. Siz fakir fukaranın da vekilisiniz.”

“ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞTIR SONRA SİGORTADAN SAYAMAYIZ DE! BU VİCDANSIZLIKTIR”

“1,5 milyon mağdur var; stajyer ve çıraklar. Bakın, henüz çocuk yaşta bu insanlar torna tezgâhının başına geçmiş, makinenin başına geçmiş, işçi gibi çalıştırılmış. Siz ‘Yok, senin sigorta girişini yapamayız, seni sigortalı sayamayız.' diyorsunuz. Ya, akranları gezip oynarken, sokakta top kovalarken bu insanlar ne yapmış?

Makine tezgâhının başında, eli tornavidada sıva yapmış vesaire. Ama bugün bu çocuk yaşta işe girmiş, çocukluğunu yaşayamamış, bakın, bu ülkeye ve ailesinin ekonomisine katkıda bulunmak için çocukluğunu yaşamamış insanları mağdur ediyorsunuz.”

“SİZİN ÇOCUKLARINIZ STAJYER OLMAZ LÜKS OKULLARDA EĞİTİM GÖRÜRLER”

“Çalışma Bakanı diyor ki: ‘Onlar EYT’ye ‘olmaz’ diyor.' Niye? ‘Bunların sigorta girişi olanlarında bir sorun yok ama çıraklık ve stajyerlik için sigorta girişi değil, onların sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistemdir.' diyor. Ya, Sayın Bakanın görmek istemediği bir şey. Bir dönem, deyim yerindeyse çocuğu, çocuk iş gücü gibi çalıştırmışsınız.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bu çocuklar da bu ülkenin vatandaşları, sizin çocuklarınızın olmadığı gerçek. Bakın, bunlar sizin çocuklarınız değil çünkü sizin çocuklarınız stajyer olmaz, çırak olmaz. Sizin çocuklarınız lüks okullarda eğitim görürler, kışın lüks yerlerde tatil yaparlar; sizin çocuklar oynarken, otellere giderken bu çocuklar ter akıtırlar.

Şimdi değerli arkadaşlar, bu insanların sorununun çözülmesi lazım. Yaklaşık 1,5 milyon stajyer ve çırak var, bunların sorunları çözülmezse bu insanların iki eli, buna ‘ret' oyu verecek insanların yakasında olacaktır.”

“HER YAPTIĞINIZLA YENİ MAĞDURİYETLER ÜRETİYORSUNUZ”

“Yeni mağduriyet üretmekte üzerinize yok, yeni yeni mağduriyetler ürettiniz. Eskiden EYT vardı, şimdi EYT bitecek; işte, biraz önce söyledim, staja takılanlar, çıraklığa takılanlar vesaire olacak. Değerli arkadaşlar, bu mutlaka çözülmelidir. Bakın, yarın sandık geliyor… Bu demokrasi öyle güzel bir şey ki vallahi bu demokrasi öyle güzel bir şey ki olmayanı bile yaptırıyor.

Bu EYT’liler eylem yapmasaydı… Ne diyordu: ‘Seçimi kaybetsek bile gelmeyecek.' Hatta, 2018 yılının seçiminden sonra, burada, MHP’nin oylarıyla bir komisyon kurulması kararı alındı. Aman Allah’ım, Aman Allah’ım, neler oldu neler. Şimdi, Erhan Usta burada, Erhan Usta gitti, başka şeyler oldu. Bu meseleyi çözeceksiniz; çözmezseniz biz çözeceğiz, çözeceğiz, çözeceğiz. Bir başka mesele… Hâkim stajyeri var, savcı stajyeri var, bunlar maaş alıyor; avukat stajyeri niye maaş almıyor. Bunun da sonunda takipçisi biz olacağız.”