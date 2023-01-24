Ağrı’da askeri araç devrildi: 2 şehit
Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde devriye görevi yapılan askeri araç, buzlanma nedeniyle kayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Kaza, öğle saatlerinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarı bölgesinde meydana geldi. İran sınırındaki hudut duvarında devriye görevi yapılan, Kozlu Karakolu Gökay Taburu’na ait askeri araç, buzlanma nedeniyle kayıp uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan 2 asker, Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerler, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit askerlerin cenazelerinin, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirileceği belirtildi. Şehit askerlerin Yozgat ve Hatay nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.
ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI
Şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan’ın Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Askeri yetkililer, şehit Arslan’ın (27) Kuzgun köyündeki babaevine gelerek, annesi Kadiriye Arslan ve yakınlarına acı haberi verdi.
Türk bayrağı asılan evin önünde bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken, şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziyeye gelmeye başladı. Şehidin babası Osman Arslan’ın 2010’da vefat ettiği belirtildi. (DHA-AA)