‘Ajan’ kavgası büyüyor: Meşrebi bulanık, akıl ve idrak yoksunu mahluk…

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisine 'istihbarat fosili diyen MHP lideri Bahçeli'ye "Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar" sözleriyle yanıt vermişti. Özdağ'ın bu açıklamasına MHP cephesinden oldukça sert bir karşılık geldi....

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş suikastıyla ilgili açıklama yaparken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef almış

“Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir.” ifadelerini kullanmıştı.

“TÜRKEŞ’İN MEKTUBU…”

Bahçeli'nin grup konuşması biter bitmez bir açıklama yapan Ümit Özdağ “Söz istihbarat servislerinden açılmışken; rahmetli Türkeş'in hapishaneden yazmış olduğu el yazısı mektupta kimin ismini “ajan” olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar. Hadi oradan sen de…” sözleriyle karşılık vermişti.

MEŞREBİ BULANIK, AKIL VE İDRAK YOKSUNU

Ancak Zafer Partisi ile MHP arasındaki ‘ajan’ tartışması bununla bitmedi. Bu kez söze MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın oldukça sert ifadelerle girdi. Twitter hesabından attığı bir dizi tweetle Özdağ’ı hedef alan Semih Yalçın, Özdağ için ‘meşrebi bulanık’, ‘akıl ve idrak yoksunu mahlûk’ ifadelerini kullandı.

İşte Semih Yalçın’ın söz konusu paylaşımları:

* İkiyüzlülüğünü, samimiyetsizliğini ve kötü niyetini ortaya çıkardığımız için partimize, genel başkanımıza ve bize hakaret ederek, bel altı vuruş yaparak gerçek karakterini ele veren Ümit Özdağ, meşrebi bulanık bir istihbaratçı artığıdır.

* Özdağ'a acı hakikati bir de biz hatırlatalım. Sayın Genel Başkanımızın “meşrebi bulanık” diye tarif ve tavsif ettiği kişi tam da kendisidir! Ona bu nişaneyi kazandıransa genetik faktörleri!

* Ümit Özdağ'ın babası merhum Muzaffer Özdağ, 12 Mart 1971'deki askerî muhtıradan bir gün önce merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i yalnız bırakarak 11 Mart'ta apar topar istifa etmişti. Yani yol arkadaşını sırtından hançerlemiş, bırakıp gitmişti.

* Ümit Özdağ, Sayın Devlet Bahçeli tarafından “Belki adam olur.” diye milletvekili yapıldı ve kendisine önemli görevler tevdi edildi. Ne var ki o da tıpkı babası gibi her şeyi bırakıp kaçtı. Yol arkadaşını sırtından vurdu.

* Özdağ'a Ülkücülük de, MHP saflarında görev yapmak da kalın geldi; ağır geldi. Taşıdığı genetik mirasın da sevkiyle o; ilk fırsatta kendini fitne, fesat ve tefrikanın kollarına attı.

* Özdağ'a Ülkücülük de, MHP saflarında görev yapmak da kalın geldi; ağır geldi. Taşıdığı genetik mirasın da sevkiyle o; ilk fırsatta kendini fitne, fesat ve tefrikanın kollarına attı.

* Yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronu, oyuncağı ve tetikçisi işlevi gören Ümit Özdağ ise yazısı turası silinmiş, akıl ve idrak yoksunu bir mahlûktur. Tanrı, zelil ve rezil etmek istediği kulunun önce aklını başından alırmış.

* Ümit Efendi! yerimiz de yurdumuz da adresimiz de belli, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, bizi sen al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini bir görelim.

Daha önce sana sorup ta cevap alınamayan şu soruları tekrar soralım diyoruz:

* FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişimini soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ortaya çıkarılan cuntacılar listesinde ilk sırada bulunan ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirlenen sabık Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile münasebetin ne düzeydeydi?

* Camiamızı karıştırman ve aklınca partiyi içeriden göçertmen için MHP'den istifa etmeni, FETÖ'cü general eskisi Partigöç'ün istediği doğru muydu?

* Senin Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağına veya bir başka deyişle politik kanadına CIA'in tavsiyesi, FETÖ elebaşı olan Pensilvanya Kardinalinin emri ve Partigöç'ün marifetiyle dâhil edildiğin, ne ölçüde hakikattir?

* 15 Temmuz ihanet teşebbüsünden hemen önce “Ben yakında başbakan olacağım.” diyerek ortalıkta dolaşan Kripto Abla İP Müdiresinin, darbe girişiminin başarılı olması takdirinde Yurtta Sulh konseyi tarafından FETÖ hükümetinin başı olarak görevlendirileceği tezi gerçek değil miydi?

* Ümit Efendi! Kendi beyanında Kavaklıdere'de bir arkadaşının yanında olduğunu söylüyorsun. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 gecesi arkadaşların olan ABD Büyükelçiliğinde olduğuna dair aldığımız duyumların aslı var mıdır? Aslı varsa orada ne işin vardı?

* Ümit Efendi! Sencileyin cam tüplerde mutant karakterlere dönüştürülenlerin; salındıkları sosyal ortamlarda, insani bağışıklığı zayıf kimselere siyasi hastalıklar bulaştırarak onların ihanet ateşlerini yükselttiği, ahlaki değerlerini çökerttiği iddialarını konuşmayan mı kaldı?

* MHP; FETÖ örneğinde olduğu gibi, CIA'in insan laboratuvarlarında genetiğini değiştirip GDO'lu hâle getirerek piyasaya saldığı siyaset virüslerini yok etmek için yıllardır mücadele veriyor.

* DNA'larıyla oynanmış siyasi mutantların Türk toplumuna ve siyaset hayatımıza korona virüs gibi verdiği zararları ortadan kaldırmak için savaşan MHP, kesinlikle başarılı olacak ve bu siyaset virüslerini birer birer etkisiz hâle getirecek.

* MHP'nin de siyaset virüsleriyle mücadelesinden zaferle çıkacağına kurumsal kimliğimiz gibi inanıyoruz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e çirkefçe çamur atıp 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir.