Akbelen’den kritik çağrı: Böyle giderse…

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarında 4 gündür devam eden orman kıyımı için STK’Lar ortak bildiri yayınlayarak muhalefet partilerini etkili olmaya çağırdı. Açıklamada “Böyle giderse 31 Temmuz’da Akbelen ormanı tamamen yok olmuş olacak. TBMM'yi acil göreve çağırıyoruz. Akbelen, direnişi ile bu ülkenin sembolü olmuştur” denildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanlarında 4 gündür devam eden orman kıyımı için STK'Lar ortak bildiri yayınlayarak muhalefet partilerini etkili olmaya çağırdı.

Ağaçları sarılıp gövdelerini siper ederek Akbelen ormanın savunmaya çalışanlara TOMA’lardan su sıkılmış, gaz kullanılmıştı.

Bugün erken saatlerden itibaren ağaç kesiminin yeniden başladığı, polis ve jandarmanın ormanın içinde konuşlanarak çevreci ve köylülerin ormana girmesini engellediği belirtildi.

Akbelen Ormanları Savunucuları 4 gündür süren mücadeleye destek amacıyla muhalefet partilerinin daha da etkili olmalarını isteyerek ortak bildiri yayınladı.

BİZLER SAVUNUNUYORUZ SİZLER DE SAVUNUN

Bildiride şöyle denildi: “Bizler Akbelen Ormanı'nda yaşayanlar, ormanı savunanlar; Akbelen Ormanı'nın başta Anayasa olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeye aykırı olarak kesilmesine karşı ormanımızı, yaşamımızın kaynağını geçtiğimiz Pazartesi gününden beri savunuyoruz. 2005 yılında alınan AİHM kararına ve Muğla 1.idare Mahkemesi’ndeki davamız halen devam ederken kesim tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte defalarca orantısız güç, hak ihlali darp ve şiddetle karşı karşıya kaldık ve önümüzdeki günlerde de kalmaya devam edeceğiz.

BÖYLE GİDERSE AKBELEN ORMANI 31 TEMMUZ'DA YOK OLMUŞ OLACAK

Zaman, ormanımız, canımız, yaşamımızın kaynağı için çok hızlı ilerliyor. Yaptığımız hesaplamalara göre eğer orman bu hızla yok edilmeye devam ederse en geç 31 Temmuz'da tamamı yok edilmiş olacak. Siz muhalefet partileri zamları konuşmak için TBMM'yi göreve çağırdınız ve hepimizi yakan zamları konuştunuz. Şimdi sırada zamların temel kaynağı olan çiftçinin, üreticinin, köylünün, meraların, suyun, zeytinin korunması için TBMM’yi acilen göreve çağırmak var.



AKBELEN BU ÜLKENİN SEMBOLÜ OLMUŞTUR

Akbelen ormanı savunması 2 yılı geçen savunması ile ülkemizde bir semboldür. Akbelen düşerse yarın Kaz Dağları, Karadeniz, Sinop, Akkuyu, Kırklareli düşer. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin, tarım alanlarının, su havzalarının teker teker yok edilmesi ülkemizi küresel iklim krizine karşı daha kırılgan bir hale getirirken, çiftçiyi, üreticiyi, köylüyü daha büyük çıkmazlara sürükler.

Ayrıca, TBBM'de oturum ihtiyaç olan milletvekili sayısının onda birinin bile mücadelede bizimle birlikte olması devlet – Limak ortaklığı ile devam eden bu yok edişin önünde durmamızı sağlar.

Tüm muhalefet partilerini, il, ilçe örgütleri ve tüm milletvekillerinin salt çoğunluk halinde konfor alanlarını terk ederek bizlerle birlikte gerekirse ağaçlara sarılarak, TOMA’ların önünde durarak bu yok edişe aktif eylemsellik ile dur demeye davet ediyoruz.”

Muhalefete yönelik bu çağrı yapılırken, köylüler asırlık çam ağaçlarının kesilip devriliş görüntülerini kaydetti.

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