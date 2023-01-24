AKP’li başkan kadınları kapı dışarı etti

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, seçim öncesinde kadınlara el emeklerini sergileyip satabilecekleri bir yer verdi. Seçimden sonra başkan olan Mustafa Demir ise kadınların el emeklerini toplatıp zabıta zoruyla dışarıya attı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun Büyükşehir Belediyesi 31 Mart seçimlerinden 2 gün önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri ve dönemin Belediye Başkanı Zihni Şahin'in katılımıyla Anıt Park içine daha önce yapılan tek katlı bir binanın açılışını yaparak kadınlara verdi. Kadın Emeği Çarşı 1919 adı altında açılan binada yaklaşık 100 kadın el emeklerini sergileyip satış yaparak ev ekonomilerine katkı yapmaya başladı.

BAŞKAN DEĞİŞTİ ÇARŞI KAPATILDI

31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı olan AKP'li Mustafa Demir, 2021 yılında kadınlara tebligat göndererek binayı boşaltmalarını istedi. Başkanla görüşen ancak olumsuz cevap alan kadınlar AKP'li Samsun milletvekillerine derdini anlattı.

Araya giren vekiller çarşının boşaltılmasını engelledi. Ancak, bu sabah Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla binaya gelen zabıta ekipleri onlarca kadının çaresiz bakışları arasında binayı boşalttı. Zabıta görevlileri paketledikleri el emeği ürünleri belediyeye götürdüklerini söylerken, kadınların tepkisiyle karşılaştı.

EL EMEKLERİNİ ALKIŞLARLA GÖNDERDİLER

Kadınlar kamyonete yüklenen el emeği ürünlerini ağlayarak izlerken, bazı kadınlar kamyonetin önünü keserek gitmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada araya giren polisler, kadınları ikna ederek uzaklaştırdı. Kadınlar el emeklerinin götürülmesini ağlayarak izlerken, alkış yaparak zabıta ekiplerini protesto etti.

“BİZİ BURAYA SİZ KOYDUNUZ”

Kadınların temsilcisi olan Serpil Coşkun, kendilerinin istilacı olmadığını belirterek, “Gece kapı açılmasın diye önüne demir kaynak yapmışlar. Sabahta zabıta burada önlem almış. Malzemelerimizi almamıza bile izin vermediler. Bizi içeriye sokmadılar. Burası muz Cumhuriyeti mi? Zorla eşyalarımızı, el emeklerimizi alıp götürdüler. Bizi buraya siz koydunuz. 2021 yılında yapılan bir tebligatla şimdi zorla çıkarıyorsunuz. Biz istilacı değiliz. Buranın yıkılacağını söylüyorlar. Ama birine peşkeş çekecekler” diye konuştu.

Öte yandan zabıta tarafından toplanan ürünlerin belediyeye götürülerek Yediemin’e alındığı sayımdan sonra kadınlara teslim edileceği belirtildi. Kadınlar ise belediye hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

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