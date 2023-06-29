AKP’li başkan, muhtarlardan sonra yakınlarından da şikayetçi oldu

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'a saldırdıkları gerekçesiyle, aralarında muhtarların da bulunduğu 5 sanığa hapis cezası verildi. Kararın ardından sanık yakınları AKP İl binası önünde giderek eylem yapmaya başladı. Başkan Günay, eylem yapan sanık yakınları hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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AKP Çorum İl Başkanı avukat Murat Günay, geçen mart ayında evine giderken, aralarında muhtarların da bulunduğu 5 kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen saldırıdan sonra Günay, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Günay ifadesinde, ramazan ayı dolayısıyla AKP Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500’er liralık alışveriş kartları gönderildiğini, şüpheli muhtarların yardım kartlarından fazla sayıda istediklerini ve bu nedenle kendisine saldırarak kartları almak istediklerini ileri sürdü. Kısa sürede yakalanan üçü muhtar toplam 5 kişi gözaltına alındı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

“‘ABLANA SOR’ DİYEREK KAÇMAYA BAŞLADI”

Haklarında dava açılan ve Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Haziran günü yapılan son duruşmaya katılan sanıklar, Başkan Günay’ı dövdüklerini kabul ederken, yağmaya teşebbüs etmediklerini söyledi.

Tutuklu sanıklardan muhtar Ünal Bozok da savunmasında Başkan Murat Günay’ı dövme sebeplerinin taciz olduğunu beyan ederek, “Yaklaşık 3 yıl önce ablamın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa, ‘Dişlerin ne güzel, diş macununun markası ne’ diye yorum yazmıştı. O zaman ona kızdım. Geçen mart ayında Konya’da yaşayan amcamın kızının yanına gittim. Bana Murat Günay’ın kente geldiği zaman kendisine yazmaya devam ettiğini söyledi. Olay akşamı da Günay’ı yanında bir adamla birlikte görünce, kendisine ‘Onun bunun karısına kızına yazmaya utanmıyor musun’ diye sordum. ‘Ablana sor’ diyerek kaçmaya başladı. Biz de kovaladık ve olay yaşandı. Asla yardım kartlarını almaya çalışmadık” diyerek yağmaya teşebbüs suçunu kabul etmedi.

SANIKLAR CEZA ALDI, YAKINLARI EYLEME BAŞLADI

Olay anında bir sanık tarafından çekilen videoyu da izleyen mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kaldığına dikkat çekerek, sanıklardan Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz’ı 5 yıl 6 ay, Ünal Bozok ile Saffet Erdemli’yi ise iyi hal indirimi yaparak 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararın ardından tutuklu yakınları AKP İl binası önüne giderek eylem yaptı. Eylemlerine yaklaşık bir haftadır devam eden tutuklu yakınları, İl Başkanı Günay’ın istifasını ve tutuklular için adalet istedi.

“AKP İL BAŞKANI MAHKEMEYE BASKI YAPMIŞTIR”

İl binası önünde toplanan tutuklu yakınları yaptıkları açıklamada, “Bizim yakınlarımız asla yağma yapmamıştır. AK Parti İl Başkanı yakınlarımıza iftira atmıştır. Kamera kayıtlarından muhtarların AK Parti başkanından yardım kartı istemedikleri açıkça bellidir. Tüm Çorum bu olayın neden yaşandığını bilmektedir. AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı da bize defalarca yağma suçunun olmadığını belirtmiştir. Bizim yakınlarımız 4.5 yıl, 5.5 yıl ceza almıştır. Bu cezayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim yakınlarımız da AK Parti üyesidir. Murat Günay yakınlarımıza yağma suçu işlendiği yolunda komplo kurmuştur, mahkemelere baskı yapmıştır. Bir haftada dava açtırıp, 2 ayda karar verdirmiştir. Adalet istiyoruz” diye konuştu. Öte yandan eylem sırasında AKP İl binasının kapatıldığı ve partililerin binaya giriş çıkış yapmadığı belirtildi.

BAŞKAN EYLEM YAPAN TUTUKLU YAKINLARINDAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan eylemlere karşı sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AKP İl Başkanı Murat Günay, yardım kartlarını almak için kendisine saldırıldığını tekrar ederek, 5 sanığın ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti yol kesmek sureti ile birlikte yağma’ suçundan ceza aldıklarını belirtti.

Karardan sonra sanık yakınlarının kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ileri süren Günay, “Kararın akabinde sanık yakınları tarafından şahsım hakkında karalama kampanyası başlatılmış olup, şahsımı şikâyetten vazgeçirmek için duruşma sonunda, adliye içinde, dışında ve sonrasında günlerdir AK Parti il binası önünde şahsıma iftiralarla hakaret ve tehditler savurmaya devam edilmektedir. Sanık yakınlarının aileme ve şahsıma yönelik bu eylemleri hakkında adli mercilere gerekli suç duyusunda bulunulmuştur. İfade özgürlüğü ve basın açıklaması adı altında kimsenin kimseye hakaret etmeye, iftira atmaya, huzur ve sükununu bozmaya hakkı yoktur. Bu kapsamda şahsıma ve aileme yönelik suç vasfındaki eylemler karşısında yasal yollara başvurmaya devam edeceğimin bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

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