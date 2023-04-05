AKP’li başkana ‘500 liralık yardım çeki’ dayağı

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay, evine giderken 5 kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında yaşanan olay aynı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayın 500'er liralık yardım kartlarının dağıtımındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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AKP Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın milletvekili aday adayı olması üzerine 13 Mart'ta il başkanlığına atanan avukat Murat Günay, saldırıya uğradı. Olayın ardından Günay, aralarında muhtarların da bulunduğu 5 kişiden şikayetçi oldu.

KOVALAYIP DÖVMÜŞLER

29 Mart saat 23.30 sıralarında yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kişi elinde poşet bulunan Başkan Günay'ı kovalıyor. Kısa süre sonra yakalanan Murat Günay'a 4 kişi saldırıp darp ederken, bir kişinin cep telefonuyla kayıt yapması dikkat çekti.

“YARDIM ÇEKLERİNİ İSTEDİ İDDİASI”

Saldırının ardından hastaneden darp raporu alan Murat Günay, sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Günay ifadesinde Ramazan ayı dolasıyla AKP Genel Merkezinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500’er liralık alış veriş kartları gönderildiğini ve şüphelilerden birinin kendisinden 200 tane istediğini ileri sürerek, “Kendisinden ihtiyaç sahibi listesini getirmesini istedim. Beni tehdit ederek almak istedi. Sonra akşam bu saldırı oldu. Olay anında da bana kartları verseydin bunlar başına gelmezdi dediler” iddiasında bulundu, şikayetçi oldu.

Polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

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