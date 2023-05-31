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AKP’li belediye camiyle birlikte türbeyi de yıktı

Çorum'da kaçak yapıldığı iddiasıyla dün AKP'li belediye tarafından yıkımına başlanan Galibi Vakfı camisinden geriye moloz yığınları kaldı. Cami içinde bulunan türbe de yıkıldı. Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan'a ait olduğu iddia edilen türbeden çıkan kemikler kefenlenerek incelemeye gönderildi. 

Yayınlanma: 15:50 - 31 Mayıs 2023 Güncellenme:
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AKP’li belediye camiyle birlikte türbeyi de yıktı

Çorum Belediyesi ekipleri kaçak yapılan Galibi Vakfı’na ait caminin yıkımını tamamlayıp, moloz yığınlarını temizleme çalışmalarına başladı.

Kaçak yapıldığı iddia edilen caminin yıkımına dün başlandı

Dün sabah saatlerinde başlayan ve olaylı geçen yıkım çalışmaları sırasında yapı içerisinde bulunan türbede de yıkıldı.

camiden geriye enkaz yığını kaldı

İddiaya göre Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan’a ait olan türbede bulunan kemik parçaları da kefenlenerek toplandı.

Belediye ekipleri incelenmesi için kemik parçalarını Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne gönderdi. (DHA)

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