AKP’li belediye camiyle birlikte türbeyi de yıktı
Çorum'da kaçak yapıldığı iddiasıyla dün AKP'li belediye tarafından yıkımına başlanan Galibi Vakfı camisinden geriye moloz yığınları kaldı. Cami içinde bulunan türbe de yıkıldı. Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan'a ait olduğu iddia edilen türbeden çıkan kemikler kefenlenerek incelemeye gönderildi.
Çorum Belediyesi ekipleri kaçak yapılan Galibi Vakfı’na ait caminin yıkımını tamamlayıp, moloz yığınlarını temizleme çalışmalarına başladı.
Dün sabah saatlerinde başlayan ve olaylı geçen yıkım çalışmaları sırasında yapı içerisinde bulunan türbede de yıkıldı.
İddiaya göre Horasan erenlerinden Danişment Gazi askerlerinden Aziz Sultan’a ait olan türbede bulunan kemik parçaları da kefenlenerek toplandı.
Belediye ekipleri incelenmesi için kemik parçalarını Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne gönderdi. (DHA)