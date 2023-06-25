AKP’li belediye pazar alanı yapacaktı, son hali hüsrana uğrattı

AKP’li Ümraniye Belediyesi, sabit pazar yapmak için imara açtığı yeşil alanı lüks bir restoran zincirine kiraladı. Ümraniye halkı belediyeye tepkili...

Sözcü İstanbul

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Ümraniye Kent Savunması'ndan Bulut Can Okuducu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile AKP'li ilçe belediyesinin tamamladığı sabit pazar inşaatının son durumunu kamuoyuna duyurdu.

Okuducu, “Ümraniye’de bir yeşil alan, plan değişikliği yapılarak sabit pazara dönüştürülmüştü. Ümraniye Belediyesi sabit pazar alanını lüks restoran yaptı.

26.10.2020 tarih ve 20/8092 ruhsat numaralı inşaat tamamlandıktan sonra özel bir şirkete kiralanarak restoran olarak faaliyete başladı” dedi.

BİR KISMI LÜKS SİTEYE BİR KISMI DA LÜKS RESTORANA GİTTİ

Okuducu tepkisini şöyle dile getirdi:

“Sabit pazar inşaat bittikten sonra yapı kısa bir süre yardım koordinasyon merkezi olarak kullanıldı. Bu yapı şu anda özel bir restorana kiralanmış. Burası belediye hizmet alanı ve yeşil alan imarına sahipti.

Belediye buraya sabit pazar yapmak istediğini söyledi ve yeşil alanı kapattı. Hemen arkasındaki lüks siteye de yeşil alanın bir kısmı spor alanı olarak tahsis edildi.

Şimdi de sabit pazar alanımız restoran yapılmış. Kamu kaynakları halk için değil rant için kullanılıyor”

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