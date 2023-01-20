AKP’li belediyenin milyonluk yemek ve kahvaltı ihalesi tepki çekti…

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam maliyet bedeli 1.4 milyon TL olan iki ayrı yemek ve kahvaltı ihalesi düzenlemesine vatandaşlardan tepki yağdı. Vatandaşlar, “Yiyin efendiler yiyin” diyerek belediyeyi kınadı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10 Ekim 2022'de pazarlık usulüyle düzenlenen Kahvaltı ve Akşam Yemeği Alım İhalesi’ni yine bir belediye şirketi olan BELTUR Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 633 bin 500 TL'lik teklif ile kazandı.

Kahvaltı ve akşam yemeği ihalesinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık maliyeti ise 708 bin 916 TL olacak.

BİR HAFTA SONRA İKİNCİ İHALE

Kahvaltı ve akşam yemeği ihalesinin üstünden 7 gün geçtikten sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, yine pazarlık usulüyle ikinci bir yemek ihalesi düzenlendi.

Bu kez hazır yemek alımı olarak düzenlenen ihaleyi de tek teklif olan 672 bin TL bedelle yine BELTUR kazandı.Bu ihalenin belediyeye yaklaşık maliyeti ise 705 bin 320 TL oldu.

İki yemek ve kahvaltı ihalesine belediye kasasından 1 milyon 414 bin 236 TL çıkmasına neden olacak ihalelerin sözleşmeleri de imzalandı.

YİYİN EFENDİLER, YİYİN

İhale bilgilerinin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kişi tepkilerini dile getirdi.

Eski AKP'li Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı sosyal medya hesabından, Tevfik Fikret'in Han'ı Yağma şiirinin “Yiyin efendiler yiyin. Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin. Bu harmanın sonu gelir sonu, kapıştırın giderayak. Yarın bakarsınız söner bugünkü çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bu günkü çorbalar sıcak Atıştırın tıkıştırın, kapış, kapış çanak çanak” dizeleriyle tepkisini dile getirdi.

“ALLAHINIZDAN KORKUN”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 414 bin 236 TL maliyetli yemek ve kahvaltı ihalesine bir başka sosyal medya kullanıcısı da, “Aman yarabbi.. Kahvaltı ve yemeğe 1.300.000 TL (Bir trilyon 300 bin TL) ödemişler. Bu ay kiramı ödeyemedim. Ödeyin desek ödemezler. Allahınızdan korkun, elinizi vicdanınıza koyun desem vicdan yok” şeklinde tepki gösterdi Bir başka kullanıcı ise, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü etiketleyerek. “Kim yedi bu kadar yemeği şehrin parasıyla?” diye sordu.

FIRAT'IN ÇOCUKLARINA KUMANYA ALDIK

SÖZCÜ'nün yemek ihaleleriyle ilgili tepkiler konusunda görüş aldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Dairesi yetkilileri, “İhale dar gelirli çocuklar için düzenlenen ‘Fırat'ın Çocukları' kampanyasına dahil çocukların sinema, çevre gezisi ve maç etkinlikleri sırasında kumanya alımı için yaptık” şeklinde yanıtladı.

Belediye yetkilileri, akşam yemeği ve kahvaltının kimlere verildiğiyle ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.