AKP’li vekil böyle dua etti: Bizi bağışla, ayıplarımızı ört

AKP Bursa Milletvekili Refik Özen'in Hatay'da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında paylaştığı dua dikkat çekti. Milletvekili Özen, duasında, "Rabbimiz! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma!" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Hatay’ın Defne ilçesinde dün akşam saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Birçok ilde etkili şekilde hissedilen depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3 kişi öldü, 213 kişi yaralandı” dedi.

“BİZİ BAĞIŞLA, AYIPLARIMIZI ÖRT”

AKP Bursa Milletvekili Refik Özen’in Hatay’da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında sosyal medyadan paylaştığı dua dikkat çekti.

Milletvekili Özen, duasında, “Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın….” ifadelerini kullandı.

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