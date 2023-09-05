AKP’li vekilin yalanını MHP’li üye ortaya çıkardı

AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, bir süre önce sosyal medya hesabından "Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi’nin tadilatı için bakanlıktan ödenek çıktı" diye açıklama yaptı. Ancak İl Özel İdaresi meclis toplantısında kaynağın bakanlıktan gelmediği ortaya çıktı. Yalanı ortaya çıkaran MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, AKP’li Keleş’e tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 19 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi'nin tadilatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ödeme talebinde bulunduklarını ve bu talebin bakanlıkça onaylandığını duyurdu.

Keleş, paylaşımında AKP Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı'yı da etiketledi. Ancak Elazığ İl Özel İdaresi eylül ayı meclis toplantısında verilen gündem dışı maddeyle kaynağın Bakanlıktan gelmediği ortaya çıktı.

CHP VE MHP REDDETTİ, AKP ‘EVET' DEDİ

Elazığ Özel İdaresi eylül ayı meclis toplantısında, İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılında İLBANK'tan 105 milyon TL'lik kredi çekildiği, 19 milyon 500 bin TL'sinin kullanılmadığı belirtilerek, kalan bu paranın 10 milyon TL'sinin Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi'nin işlevselliği ve bakım onarım işlerine aktarılması için oylama yapıldı. Gündem dışı maddeye CHP ve MHP'lilerin ret oyu vermesine karşın AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

“YUMRUĞUNU MASAYA VURSUN, ÖDENEK ÇIKARTSIN”

AKP'li vekil Erol Keleş'in arıtma tesisinin onarımı için kaynak bulamamasına rağmen algı yaratmaya çalıştığını belirten Elazığ Özel İdaresi MHP Grup başkanvekili Osman Dilek, şunları kaydetti:

“Ak Parti Milletvekili Erol Keleş bey Sivrice ilçesinde olan ve dört yıldır yapılamayan arıtma tesisiyle ilgili ödenek bulduğu müjdesini vermişti. Biz de bu duruma sevinmiştik. Ama sonra gördük ki durum hiçte öyle değilmiş.

Meclis ek gündem maddesinde idaremizin kredisi olan 19 milyon 500 bin liradan 10 milyonunun arıtma tesisinde kullanılması talep ediliyor. Hani Erol Keleş bey arıtma tesisinin yapılmasıyla ilgili kaynak bulmuştu?

Millete neden doğru olmayan bilgiler veriyorsunuz? Çıkın ‘Özel idarenin kredisini arıtma tesisinde kullanacağız' deyin, meclis de bu talebe onayını versin, iş düzelsin. Burada kimsenin hizmeti engelleme gibi bir derdi yok ki.

Ama kamuoyu ve meclis doğru bilgilendirilmiyor. Arıtma tesisi için birlik kuruldu, Elazığ'da 11 belediyeyi o birliğe üye yaptılar. Bu borçlanma neden birlik üzerinde yapılmıyor? Milletvekili Erol Keleş'in kendi bölgesi olduğu için kaynağı kendi bulmuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor.

Vekil beyin işi yereldeki sıkıntıların problemin kaynağını bulmak ve burada hizmet etmektir. Sivrice ilçesinin iki tane meclis üyesi olmasına rağmen özel idarenin kredisinin arıtma tesisinde kullanılacağına dair bilgi dahi verilmemiş.

Erol Keleş bey seçim döneminde ‘Masaya yumruğumu vuracağım, bakanlık alacağım' demişti. O yumruğunu masaya vursun, ödenek çıkartsın. Masaya yumruk vurulacaksa gün bugündür.”