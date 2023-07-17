AKP’ye çalışan CHP’li başkan disipline sevk edildi

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Niğde merkez ilçeye bağlı Yeşilgölcük beldesinin CHP’li Belediye Başkanı Ramazan Tuncay’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiklerini açıkladı. SÖZCÜ’ye konuşan Adem, “Ramazan Tuncay’ın genel seçimlerde AKP’ye çalıştığını, yerel seçimler öncesi de dirsek temasında olduğunu tespit ettik” dedi.

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Niğde'de CHP'de ilginç bir gelişme yaşandı. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, 31 Mart yerel seçimlerinde Niğde merkez ilçeye bağlı Yeşilgölcük beldesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Ramazan Tuncay'ı parti tüzüğüne aykırı hareket ve başka partiye çalışması gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiklerini açıkladı.

Partililerle birlikte İl Başkanlığı binasında bir video yayımlayan CHP'li Adem, “Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay, parti tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle yönetim kurulu kararıyla kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir. Kendisinin partiyle ilişiği kesilmiştir” dedi.

“AKP'YE ÇALIŞTIĞINI TESPİT ETTİK”

SÖZCÜ'ye konuşan ve belediye başkanının partiden ihracına ilişkin açıklamalarda bulunan Erhan Adem, “Ramazan Tuncay, partide aldığı görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundu. Ayrıca Ramazan Tuncay'ın genel seçimlerde AKP'ye çalıştığını, yerel seçimler öncesi de dirsek temasında olduğunu tespit ettik” açıklaması yaptı.