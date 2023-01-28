Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum

Samsun'da partisinin 3. Olağan Kongresi'ne katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuruluş aşamasından bugüne kadar üstesinden geldikleri zorlukları anlattı. İki adayın il başkanlığı için yarıştığı kongrede konuşan Akşener, "Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Bu seçimlerde İYİ Parti birinci parti olmak zorunda" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu’nda yapılan İYİ Parti Samsun 3. Olağan Kongresi’ne katılan Akşener, kapıda çiçeklerle karşılandı. Salona alkışlar eşliğinde giren Akşener’in “Türkiye’nin 28. Başbakanı” diye takdim edilmesi dikkat çekti. Kongrede konuşan Meral Akşener, her iki adaya da başarılar dileyerek, İYİ Partinin kuruluş aşamasından bugüne gelişini anlattı.

Akşener, “Siz olmasaydınız bugün burada İYİ Parti Samsun Olağan Kongresini yapamazdık. Bu olmamış olsaydı bugün ’13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının’ denilemezdi. Yani siz ne yaptınız? Bir şeyi değiştirdiniz bu ,ülkede her şeyi değiştirdiniz” diyerek partililere teşekkür etti.

“BİZ HİKAYESİ OLAN BİR PARTİYİZ”

Samsun’da mücadelenin daha zor olduğunu belirten Meral Akşener, şunları söyledi:

* Hikayesi olan bir siyasi partiyiz biz. Hikayesi olan insanların oluşturduğu siyasi bir partiyiz biz. Bir hareket yapılarak kurulmamış, mücadelesi verilmiş, o mücadelenin neticesinde pek çok hayatımızdaki kazanımlarımız feda edilmiş bir hikaye bu. İYİ Parti kuruldu, seçime sokulmamak için her dümen çevrildi.

* Seçime girdik grup kurduk, bugünkü zulüm iktidarının Meclis’teki gücü bitti. 31 Mart’ta sizlerin talepleriyle, istekleriyle Cumhuriyet Halk Partisi’yle bir ittifak yaptık. Bizim teklifimizle yaptık, biz istedik yaptık. Ve o ittifakı biz istediğimiz için Türkiye için istediğimiz için her bir ferdin umudunun yeniden ayağa kalkabilmesini istediğimiz için o masaya oturduğumuzda bir çok feragatta ve fedakarlıkta bulunduk.

“13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKINDAN”

* 31 Mart seçimlerinden sonra özellikle İstanbul ve Ankara’da pandemi döneminde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik.

* İki siyasi parti müzakere yapıyor. ‘Türkiye mi İYİ Parti mi?’ diye bir soruyla karşı karşıya iç dünyanızda kaldığınızda Türkiye’yi tercih edeceksiniz dedim. Sonuç ne oldu? 11 büyükşehir, özellikle İstanbul ve Ankara alındı.

* ‘Kazı güdemezler, bunlar iktidar oldukları zaman bütün kötülükler yapılır’ gibi iftiraların tam tersine pandemi döneminde sosyal belediyeciliğinin en iyisini gösterdiler. Bunu sağlayan sizsiniz. Sizin aklınız, sizin Türkiye, millet sevdanız. Bu tavrınız olmamış olsaydı İYİ Parti kurulmamış olsaydı, biz bugün neyi konuşuyor olacaktık? Ne diyorlar şimdi ‘Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakından olacak.’

* Bu diktatörlük heveslilerinin ülkenin bütün değerleriyle top gibi oynadığı, yarınları kaybolmuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık.

“İYİ PARTİ BİRİNCİ PARTİ ÇIKMAK ZORUNDA”

* Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. İYİ Parti birinci parti çıkacak. Seçime gittiğimizde bir şey değişti, her şey değiştiyse bu ülkede, birinci parti olduğumuzda nelerin değişeceğini hayal edin.

* Bu ülkeye, millete borcumuz var. Atatürk’ün değerlerini altüst ettiler, Cumhuriyet değerlerini yerin dibine batırdılar. Bütün bunlar için İYİ Parti birinci parti çıkmak zorunda.

* Biz bu yola sandalye değil ayakkabı eskiteceğiz sözüyle çıktık. Ayakkabıları eskittik, Türkiye’yi iki defa ilçe ilçe, il il dolaştım. Sizin de basılmadık toprak, çalmadık kapı, girmediğiniz gönül bırakmayacağınıza eminim.

* Burada ilkleri gerçekleştiren bir partiyiz. Milletin kürsüsüne milleti çıkaran bir partiyiz. Millletin adamı denilenler sarayın adamı oldukları için televizyonların sesini kestiler.

BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ: “YAZIKLAR OLSUN”

* Sayın Kılıçdaroğlu bir kanun teklifi verdi, helalleşme çerçevesinde olduğunu iddia etti. Sayın Erdoğan da ‘Kılıçdaroğlu bana pas attı. Ben bunu gole çevireceğim’ dedi.

* Yazıklar olsun Sayın Erdoğan! 28 Şubat’ta acı çeken kadınların, onların annelerinin, babalarının, eşlerinin, ağabeylerinin o acısı, haksızlığa uğramanın getirdiği ruh dünyası, seni bu ülkede 20 yıl iktidar etti.

* Sana ‘milletin adamı’ dendi. Hey gibi Erdoğan hey! Meğer bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun!

* Ben o dönemde iki başörtülü yeğenin halasıydım. O kızların neler çektiğini bilir misin? Elbette bilirsin ama unuttun Sayın Erdoğan. Senin için güç her şey oldu. Senin için gol atmak her şey oldu. İster fakir fukaranın üzerine bas, ister başörtülü acı çekmiş kadınların üstüne bas.

BUNLARDIN DERDİ PROBLEMİ ÇÖZMEK DEĞİLMİŞ

* Başörtüsü için anayasa teklifi karşısında CHP ile görüştük, DEVA Partisi ile ortak bir düzeltme yaptık. Ama önergemiz komisyonda reddedildi.

* ‘Bas müminin dalına gör ondaki imanı.’ Gördük ki, bunların derdi problemi çözmek değilmiş. Bunların derdi karşılıklı bir rövanş meselesi olmaktan çıkarmak değilmiş. Bunu şunun için anlattım; bu ülkenin birbirine sarılmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin kuruluş ayarlarına dönmeye ihtiyacı var. Başı açık kadınla, başı örtülü kadının zaten bir derdi yoktu. Aralarına nifak sokmanın koymanın son bulmasına ihtiyaç var. Kutsal değerlerimiz üzerinden birbirimizle dövüştürülmenin sona ermesine ihtiyaç var.

“SİNAN ATEŞ’LER KATLEDİLMESIN DİYE”

Başbakan olacağını söylediği zaman herkesin sinirinin bozulduğunu vurgulayan Meral Akşener, şöyle devam etti:

* Böyle dediğim için de çok siniri bozuluyor herkesin. Bozulmaya devam etsin muhteremler. Bu ülkenin birbirlerine şucu bucu demeden yeniden dost arkadaş olarak bu ülkenin seçmenin velinimet olması için İYİ Parti'nin birinci parti olması gerekiyor.

* 14 Mayıs için seçim kararı alındı ve çok az zaman kaldı. Çok yorgunsunuz biliyorum. Çok idealist davrandınız biliyorum ama son bir kez irademiz, canımızı, ciğerimizi ortaya koyarak çalışmak mecburiyeti var. Benim için, sizin için değil. Bu ülke için, bu millet için, kadınlarımız, çocuklarımız, toprağımız ve yakılan ormanlarımız için, Atatürk için, bu ülkenin kurucu değerleri için, milli mücadelemiz için İYİ Parti birinci parti olmak zorundadır.

* Yan gelip yatanlara inat, çocuklarımızın rızkına buraya koyarak geldik. Dayak yemeyi, öldürülmeyi göze alarak geldik ve Sinan Ateş için bir daha Sinan Ateş’ler katledilmesin diye birinci parti olmak mecburiyetimiz var bizim.

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